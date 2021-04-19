Алымкадыра Бейшеналиева предложили лишить ученой степени

Научная и академическая среда Кыргызстана должна оставаться независимой, справедливой и современной.

Врач Айсулуу Атаканова направила обращение в адрес научного совета КГМА, в Министерство образования и науки с просьбой провести расследование и отозвать ученое звание действующего министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.

«В связи с последними событиями прошу вас провести расследование и отозвать научное звание действующего министра Минздрава. Он дискредитировал научное сообщество Кыргызстана, дискредитировал сотни профессоров и тысячи кандидатов наук. Грош цена диссертациям и научным званиям в Кыргызстане, если так можно поступать научному деятелю», — написала она.

По ее словам, человек не только нарушил действующее законодательство, нарушил основной закон медицины — «не навреди», но и все возможные научные и этические нормы.

«Научная и академическая среда Кыргызстана должна оставаться независимой, справедливой и современной. Научная среда не должна подчиняться власти, меняющимся президентам и министрам. В данный момент рассчитывать на правосудие со стороны правоохранительных органов не приходится. От лица всех выпускников КГМА прошу вас не допускать такой произвол! Допустив такое один раз, мы будем допускать это снова и снова. Каждый кандидат наук будет пробовать новые яды или препараты на людях», — отметила Атаканова.

Врач Айсулуу Атаканова приехала в Кыргызстан из Москвы в черные дни июля 2020 года в качестве добровольца. В пик эпидемии она работала в реанимационном отделении Кыргызско-Турецкой больницы.

Напомним, президент Садыр Жапаров заявил, что врачи Кыргызстана нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом.

«Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии. Узнать о лекарстве можно из видеоматериалов», — написал он на своей странице в социальной сети.

В видеоролике, прикрепленном к посту, люди разливают по бутылкам прозрачное вещество. На этикетках бутылок написано «иссык-кульский корень».

Пользу аконита в лечении коронавируса подтвердил журналистам и министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде — это может привести к летальному исходу.

«Я беру на себя ответственность за применение нашими врачами иссык-кульского корня для лечения COVID-19», — заявил руководитель минздрава.

По его словам, врачи при помощи аконита вылечили уже около 300 человек, поступивших в больницы на начальной стадии коронавируса.

Алымкадыр Бейшеналиев в октябре 2020 года был назначен министром здравоохранения КР. 3 февраля 2021 года стал министром здравоохранения и социального развития. Опубликовал более 120 научных работ, в том числе пять монографий, и запатентовал одно изобретение. Отличник здравоохранения, лауреат академической премии имени Ахунбаева 2017 года.

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-иммунологические аспекты язвенной болезни двенадцатиперстной кишки». В 2000 — защитил докторскую диссертацию на тему «Прогнозирование и профилактика послеоперационных осложнений раннего периода в хирургии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Источник: Элгезит