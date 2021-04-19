Камчыбек Ташиев проводит встречу с жителями Савай Кара-Сууйского района

Ранее жители села установили юрты возле водохранилища.

Председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана – глава правительственной комиссии по делимитации и демаркации госграниц Камчыбек Ташиев проводит встречу с жителями села Савай Кара-Сууйского района Ошской области.

Ташиев проводит разъяснительные работы среди жителей по вопросу водохранилища Кемпир-Абад и вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией границы с Узбекистаном.

Ранее жители села установили юрты возле водохранилища. Протестующие требовали встречи с главой ГКНБ.

Источник: Кабар