С 19 по 21 апреля в некоторых районах Бишкека не будет газа

Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

«В связи с тем, что компания «Газпром Кыргызстан» проводит природный газ в ранее негазифицированный жилой массив «Алтын-Ордо», с 19 апреля по 21 апреля будет временно приостановлена подача природного газа абонентам, проживающим в районе ул. Путепроводная – ВБЧК, ул. Виноградная – ул. М. Ауэзова, микрорайон «Тунгуч». Также подача газа будет приостановлена предприятиям REEMSTMA, «Алтын-Ажыдаар», «Комбинат строительных материалов», «Пекарня», «Жанар», - говорится в сообщении.

Согласно требованиям техники безопасности подключение нового жилого массива к газораспределительной системе будет производиться при условии отключения газопровода среднего давления, расположенного на пересечении улиц ул. Ч. Валиханова и Анкара.

Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.