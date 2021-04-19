С 19 по 21 апреля в некоторых районах Бишкека не будет газа

Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
«В связи с тем, что компания «Газпром Кыргызстан» проводит природный газ в ранее негазифицированный жилой массив «Алтын-Ордо», с 19 апреля по 21 апреля будет временно приостановлена подача природного газа абонентам, проживающим в районе ул. Путепроводная – ВБЧК, ул. Виноградная – ул. М. Ауэзова, микрорайон «Тунгуч». Также подача газа будет приостановлена предприятиям REEMSTMA, «Алтын-Ажыдаар», «Комбинат строительных материалов», «Пекарня», «Жанар», - говорится в сообщении.
Согласно требованиям техники безопасности подключение нового жилого массива к газораспределительной системе будет производиться при условии отключения газопровода среднего давления, расположенного на пересечении улиц ул. Ч. Валиханова и Анкара.
Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.
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