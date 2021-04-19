В Кыргызстане число постоянного населения составило 6 млн 637 тыс. человек

По данным ведомства, треть постоянного населения – 34% проживала в городских поселениях и две трети – 66% в сельских.

По оценочным данным на начало 2021 года, численность постоянного населения Кыргызстана составила 6 млн 637 тыс. человек, сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, треть постоянного населения – 34% проживала в городских поселениях и две трети – 66% в сельских.

Более трети (35 процентов) общей численности населения составляли дети и подростки, 57 процентов - лица в трудоспособном возрасте и 8 процентов - лица старше трудоспособного возраста.

Всего в стране проживает более 100 национальностей, наиболее многочисленные из которых (по оценочным данным на начало 2021 года) кыргызы – 4 млн 896 тыс. человек (73,8 процента общей численности населения), узбеки – 985 тыс. человек (14,9 процента) и русские – 341 тыс. человек (5,2 процента общей численности населения).