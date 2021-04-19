В некоторых районах Бишкека завтра не будет воды

Завтра, 20 апреля, на некоторых участках Бишкека временно не будет воды, сообщили в мэрии Бишкека.
В связи с проведением работ на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду будет временно прекращена подача питьевой воды на участке, ограниченном улицей Садыгалиева, БЧК (Пригородное), р. «Ала-Арча» и линией железной дороги; в квадрате улиц Волкова, Кустанайской, Садыгалиева и БЧК.
В том числе отключение коснется и жилых районов «Кызыл Аскер», 110-го квартал, микрорайона «Достук».
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ КП «Бишкектеплоэнерго» будет вынуждено временно приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды в следующих котельных:
• КЭЧ-1;
• КЭЧ-2;
• Факел;
• БСМ;
• Школа-интернат №1;
• Военная часть №705;
• СШ №15;
• СШ №49.
ПЭУ «Бишкекводоканал», КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинение за причиненные неудобства и просят горожан, организации запастись питьевой водой.
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