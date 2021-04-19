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В некоторых районах Бишкека завтра не будет воды

Завтра, 20 апреля, на некоторых участках Бишкека временно не будет воды, сообщили в мэрии Бишкека.

В связи с проведением работ на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду будет временно прекращена подача питьевой воды на участке, ограниченном улицей Садыгалиева, БЧК (Пригородное), р. «Ала-Арча» и линией железной дороги; в квадрате улиц Волкова, Кустанайской, Садыгалиева и БЧК.

В том числе отключение коснется и жилых районов «Кызыл Аскер», 110-го квартал, микрорайона «Достук».

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ КП «Бишкектеплоэнерго» будет вынуждено временно приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды в следующих котельных:

• КЭЧ-1;

• КЭЧ-2;

• Факел;

• БСМ;

• Школа-интернат №1;

• Военная часть №705;

• СШ №15;

• СШ №49.

ПЭУ «Бишкекводоканал», КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинение за причиненные неудобства и просят горожан, организации запастись питьевой водой.

           

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