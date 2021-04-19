Прокуратура «выбила» земельный участок для инвалида II группы в селе Ак-Добо

В целях защиты его прав прокуратурой Джети-Огузского района в Ак-Дюбинский айыл окмоту внесен акт прокурорского реагирования.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, согласно действующему законодательству лица с ограниченными возможностями здоровья в первоочередном порядке обеспечиваются жилыми помещениями или земельными участками.
Однако, как отмечается, житель села Ак-Добо Ак-Дюбинского айыл окмоту Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Ч.Ж. (инвалид II группы) не имел жилья.
В целях защиты его прав прокуратурой Джети-Огузского района в Ак-Дюбинский айыл окмоту внесен акт прокурорского реагирования.
В результате рассмотрения данного вопроса 1 апреля 2021 года постановлением Ак-Дюбинского айыл окмоту гражданину Ч.Ж. выделен земельный участок площадью 10 соток для строительства жилья.
Источник: Кабар
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