Прокуратура «выбила» земельный участок для инвалида II группы в селе Ак-Добо

В целях защиты его прав прокуратурой Джети-Огузского района в Ак-Дюбинский айыл окмоту внесен акт прокурорского реагирования.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, согласно действующему законодательству лица с ограниченными возможностями здоровья в первоочередном порядке обеспечиваются жилыми помещениями или земельными участками.

Однако, как отмечается, житель села Ак-Добо Ак-Дюбинского айыл окмоту Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Ч.Ж. (инвалид II группы) не имел жилья.

В целях защиты его прав прокуратурой Джети-Огузского района в Ак-Дюбинский айыл окмоту внесен акт прокурорского реагирования.

В результате рассмотрения данного вопроса 1 апреля 2021 года постановлением Ак-Дюбинского айыл окмоту гражданину Ч.Ж. выделен земельный участок площадью 10 соток для строительства жилья.

Источник: Кабар