Объем воды в Токтогульском водохранилище поднялся до 8,6 млрд кубов

Объем воды в Токтогульском водохранилище на 19 апреля составил 8 млрд 624 млн кубов.

Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

Приток 326 куб.м./сек, расход 189 куб.м./сек.

Отмечено, что с 6 апреля уровень держался на отметке 8,5 млрд, и с 17 апреля поднялся на 8,6 млрд. Это следствие принимаемых руководством энергоотрасли мер — импорт электроэнергии, электрическая дозагрузка ТЭЦ Бишкек.

Разница в объеме с прошлым годом составляет 2 млрд 791 млн кубометров.

Источник: reporter.kg