Объем воды в Токтогульском водохранилище поднялся до 8,6 млрд кубов

Объем воды в Токтогульском водохранилище на 19 апреля составил 8 млрд 624 млн кубов.
Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».
Приток 326 куб.м./сек, расход 189 куб.м./сек.
Отмечено, что с 6 апреля уровень держался на отметке 8,5 млрд, и с 17 апреля поднялся на 8,6 млрд. Это следствие принимаемых руководством энергоотрасли мер — импорт электроэнергии, электрическая дозагрузка ТЭЦ Бишкек.
Разница в объеме с прошлым годом составляет 2 млрд 791 млн кубометров.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!