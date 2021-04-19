В Оше откроются аптеки со скидками для людей с ОВЗ и малообеспеченных слоев населения

Аптеки откроются в филиалах Центров семейной медицины города Ош, объявлен тендер для фармацевтических компаний.

В городе Ош будут открыты аптеки по продаже лекарств по сниженным ценам для людей с ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченных слоев населения.

Аптеки откроются в филиалах Центров семейной медицины города Ош, объявлен тендер для фармацевтических компаний. В новых аптеках лекарства с 30% скидкой будут проданы по рецепту для инвалидов 1-2-3 групп, с 25% скидкой для малообеспеченных семей и с 10% скидкой для остальных граждан.

Источник: Кабар