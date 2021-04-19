В КР пройдет кампания наверстывающей иммунизации инактивированной полиомиелитной вакциной

Иммунизация будет проводиться бесплатно по мере поступления вакцины в страну.

С 19 апреля по 19 мая 2021 года в Кыргызстане пройдет кампания наверстывающей иммунизации инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), сообщили в Минздраве КР.

Отмечается, что ИПВ вакцину получат дети, родившиеся в период с 1 апреля 2016 г. по 15 февраля 2018 г. однократно, в дозе 0,5 мл.

Иммунизация будет проводиться бесплатно по мере поступления вакцины в страну.

Цель данной кампании – охват 95% иммунизации пропущенной когорты детей.

Проведение «наверстывающей» иммунизации может осуществляться параллельно с плановой иммунизацией, с соблюдением требований по социальному дистанцированию как для лиц, обеспечивающих уход за детьми, так и для лиц, ожидающих иммунизацию.

В марте 2020 года Кыргызская Республика получила подтверждение от Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (ГИЛП) о доступности необходимого количества доз ИПВ.

В республику поступило 177 736 доз, и ожидается получить в ближайшее время остающуюся часть ИПВ вакцины.

Планируется вакцинировать более 270039 тыс. детей.

Как будем выявлять пропущенные когорты детей?

1. Поиск пропущенных детей будет осуществляться посредством ревизии формы 063, анализа учетно-отчетных форм по детям 2016 – 2017-2018 годов рождения.

2. Уточнение числа лиц, подлежащих к вакцинации и составление окончательных списков подлежащих вакцинации детей.

Для информации:

В соответствии со Стратегическим планом ликвидации полиомиелита и осуществления завершающего этапа в 2013-2018 годы, по рекомендации Национальной технической консультативной группы экспертов по иммунизации (НТГЭИ) в национальный календарь прививок была включена одна доза инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ).

ИПВ вакцина была внедрена в Кыргызской Республике лишь в мае 2018 года (одна доза в возрасте 3,5 месяцев). Таким образом, дети, рожденные в 2016-2017 гг., получившие бОПВ и не получившие ИПВ, не имеют иммунитета к полиовирусу 2-го типа.

Полиомиелит - опасное и потенциально смертельное инфекционное заболевание. Он считается серьезным заболеванием, имеющим последствия на всю жизнь. Лекарства нет, и вакцина против полиомиелита - единственный безопасный и эффективный способ защиты детей.

В Кыргызской Республике с 1993 года нет регистрации диких и вакцинородственных полиовирусов. С 2002 года страна имеет сертификат «Страна свободная от полиомиелита».

Однако есть эндемичные страны, в которых продолжается передача дикого вируса полиомиелита (далее - ДПВ): Пакистан, Афганистан, а также, ряд стран, в которых идет регистрация циркулирующего вакцинородственного полиовируса (далее - цВРПВ). И есть риск трансграничного распространения как ДПВ, так и цВРПВ.

Последние события в Таджикистане по регистрации 6 случаев цВРПВ 2 типа классификацированы ВОЗ как вспышка и оценены как чрезвычайная ситуация 2-го уровня сложности в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (ЧСОЗМЗ).

· Первая вакцинация против полиомиелита (бОПВ) проводится в 2 месяца;

· Вторая вакцинация против полиомиелита (бОПВ, ИПВ) проводится в 3,5 месяца;

· Третья вакцинация против полиомиелита (бОПВ) проводится в 5 месяцев;

«Уважаемые родители! Профилактические прививки — это единственная возможность защитить Вас и Ваших детей от опасных инфекционных болезней», - обратились в Минздраве.

Источник: Кабар