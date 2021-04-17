В некоторых районах Бишкека с 19 по 21 апреля не будет газа

В некоторых районах Бишкека 19-21 апреля не будет газа в связи с газификацией жилмассива «Алтын Ордо».

По данным пресс-службы ОсОО «Газпром Кыргызстан», подача природного газа будет приостановлена абонентам, проживающим в районе улицы Путепроводная – ВБЧК, ул. Виноградная – ул. М. Ауэзова, мкр. «Тунгуч». Также подача газа будет приостановлена предприятиям ОАО «REEMSTMA», «Алтын-Ажыдаар», «Комбинат строительных материалов», «Пекарня», ОсОО «Жанар».

«Согласно требованиям техники безопасности, подключение нового жилого массива к газораспределительной системе будет производиться при условии отключения газопровода среднего давления, расположенного на пересечении улиц ул. Ч. Валиханова и Анкара», — отметили в ОсОО.

Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.

Источник: Элгезит