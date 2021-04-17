В Генпрокуратуре решение о прекращении уголовного дела в отношении Р.Матраимова считают законным

Так, при расследовании дела были направлены необходимые запросы в компетентные органы стран, упомянутых в материалах учреждения «Азаттык Медиа», в том числе и Эмират Дубай.

В Генеральной прокуратуре КР дали пояснение в связи с неоднозначной реакцией в обществе на решение следственного органа ГКНБ КР о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Отмечается, что в ходе следствия главным надзорным органом давались указания, направленные на проверку всех доводов, приведенных учреждением «Азаттык Медиа» в своих материалах журналистского расследования, в том числе относительно наличия в собственности Р.Матраимова его близких родственников недвижимого имущества и активов.

Так, при расследовании дела были направлены необходимые запросы в компетентные органы стран, упомянутых в материалах учреждения «Азаттык Медиа», в том числе и Эмират Дубай.

В апреле текущего года ГКНБ республики получены официальные документы стран-партнеров, в том числе Эмирата Дубай, согласно которым за Р.Матраимовым и членами его семьи действительно не зарегистрировано право собственности на движимое и недвижимое имущество в данных государствах.

Таким образом, следствием были установлены обстоятельства, исключающие производство по делу, а согласно статье 26 части 1 пункту 2 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики производство по делу подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

Согласно статье 248 Уголовно-процессуального кодекса досудебное производство прекращается следователем при наличии оснований, указанных в статье 26 Уголовно-процессуального кодекса, а в соответствии со статьей 118 данного Кодекса прекращение уголовного преследования влечет незамедлительную отмену меры пресечения.

15 апреля 2021 года на основании приведенных выше норм закона уголовное дело в отношении Р.Матраимова следственным органом ГКНБ Кыргызской Республики было прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена.

Обоснованность и законность принятого решения изучена Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, оснований для отмены не имеется.

Источник: Кабар