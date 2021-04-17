Президент подписал Указ о приеме в гражданство этнических кыргызов из Афганистана и Китая

Все они являются этническими кыргызами, прибывшими из Исламской Республики Афганистан и Китайской Народной Республики.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на основании предложений, внесенных Комиссией по вопросам гражданства при президенте КР, подписал Указ о приеме в гражданство КР.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, согласно Указу, 111 человек, из них 60 – взрослые и 51 – дети, получили гражданство Кыргызской Республики.
Все они являются этническими кыргызами, прибывшими из Исламской Республики Афганистан и Китайской Народной Республики.
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