Хорошо жить не запретишь, но помешать подонкам можно

После, погибших от рук Шерниязовских бандитов таласцев, объявили героями, погибшими от пуль снайперов на главной площади Бишкека.

Прошло уже 11 лет с тех пор как тысячи «оболваненных атамбаевской агитацией, вооруженных автоматами, пулеметами, гранатометами и другими видами стрелкового оружия, вышли на запланированный непримиримой оппозицией «мирный» митинг в Бишкеке. Он был продолжением кровавых событий, спровоцированных людьми Шерниязова Болота, приехавшего в Талас со своими 68 отморозками , чтобы «поднять» народ для свержения конституционной власти КР по Таласской области.

Расположились бандиты-революционеры в селе Ивано-Алексеевка, расположенном близ областного центра и 6 апреля в пьяном угаре расстреляли 6 человек, переходивших мост, соединяющий село с городом Талас. Жертвы этих отморозков были «списаны» на беспредел милиции. После, погибших от рук Шерниязовских бандитов таласцев, объявили героями, погибшими от пуль снайперов на главной площади Бишкека. Тогда, как мы знаем, Болот Шерниязов по кличке Болот — ШЕР, получил свой первый инсульт. А вооруженный государственный переворот в Бишкеке, получил своих первых жертв, расстрелянных в Таласе бандитами Шерниязова 6 апреля 2010 года.

Выходит, что сначала появились первые жертвы, а на следующий день начались кровавые события. Абсурд! Согласен. Да, такой абсурд возможен только в нашей стране. И об этом я писал в своей книге «Седьмое апреля и июньские кровавые события 2010 года глазами журналиста». И здесь надо напомнить читателю, и о том, что сторонники непримиримой оппозиции делали попытку разграбления Центра отдыха «Гималаи», что находится недалеко от города Токмок. Там в перестрелке с охраной 6 апреля, примерно в 16-30, получили ранения и погибли 5 человек. Они тоже стали «героями апрельской революции».

Итак, 7 апреля 2010 года в Кыргызстане произошел государственный вооруженный переворот, то есть насильственный захват власти с применением стрелкового оружия, в том числе пулеметов и минометов.

По итогам «расследований» кровавых событий 6-8 апреля, министр зачитал свой отчет в Жогорку Кенеше. В нем он четко указал, что у людей, пришедших с «Форума» на «мирный митинг» на руках было:

581 автомат «Калашникова»;

14 РПК (Ручной пулемет Калашникова»);

15 минометов «Муха»;

Пистолеты «Макарова» и «ТТ»;

«Обрезы», «Дробовики», «Заточки» и штыри»…

Из отчета министра МВД:

7 РПК, 8 минометов и 286 автоматов были возвращены МВД. Изъято множество самодельных ружей в виде «обрезов». Изъяо множество «штырей» и «заточек». Остальные «детали» уточняются» — заявил тогда министр МВД.

(источник: Отчет министра МВД в ЖК КР,октябрь 2011 года)

После захвата митингующими Белого дома 7 апреля 2010 года, прежняя власть была вынуждена оставить БД. И к власти пришли Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Кенешбек Дуйшебаев, Темир Сариев, а также их вассалы, которых эти деятели включили в списки членов Временного правительства (ВП). 87 трупов. Сотни раненных во всех уголках нашей страны. Это была цена захвата власти подонками.

Но они такого финала не хотели. Они планировали 5-6 трупов, чтобы их «списать» на прежнюю власть и обвинить их в убийствах. Но они прекрасно знали, что их лидер Алмазбек Атамбаев «уложит» столько мирных граждан, сколько понадобится для захвата им и его холуями власти. Все слышали и поддакивали ему, когда он говорил: «Смерть 5-6 тупых кыргызов ничего не изменит. «Дадим по миллиону сомов родственникам погибших и они замолчат. Даже будут нас благодарить». После он заявил: «Победа будет за нами, если даже нам придется убить тысячу человек». И это все есть в документах следствия. Есть в ГКНБ. Они пока под грифом «Секретно». Но эти документы есть на руках у многих юристов, защищавших сотрудников СГО, которых обвинили в расстреле демонстрантов. Хотя, даже эксперт Тентиев, который подписал экспертные заключения, был вынужден признаться, что его заставили подписать заготовленные заключения. «Я не знаю, где взял журналист Омурзаков заключения экспертов, которые он использовал в своей книге, но они и есть оригиналы». Об этом он прямо заявил на процессе в Городском суде 20 июня 2013 года, отвечая на вопросы адвоката обвиняемых сотрудников спецслужб. В тот же день в суде была заслушана аудиозапись приказов начальника Службы Государственной охраны КР, генерала Ж.Бакиева, которые он отдавал своим подчиненным: « Ещё раз повторяю приказ! Не стрелять в людей! Кто выпустит хоть одну пулю, тому я лично я@ца оторву и выброшу!» И никто не посмел ослушаться своего шефа. Ни экспертная комиссия, прилетевшая из Москвы, ни изксперты из Алматы, ни эксперты, назначенные ВП не посмели дать АлМАСбеку Атамбаеву и его отмороженным соратникам и соратнице, «нужное» им заключение, потому что было очевидно, что из оружия спецназовцев не было произведено ни одного выстрела. Правда из автоматов и ружей, изъятых у головорезов Кенешбека Дуйшебаева, которого даже в криминальной среде называют Душегубовым «уложили в Кемине 11 человек», стрельба производилась многократно. Об этом я писал в своей вышеназванной книге и даже давал официальную таблицу жертв апрельского вооруженного государственного переворота.

87 наших граждан погибли, а сотни кыргызстанцев стали инвалидами. И не будет излишним, если скажу, что государственный переворот 2010 года стал самым кровавым событием в истории Кыргызстана и ничего нового в жизнь кыргызстанцев не внес.

Жизнь простых граждан не улучшилась. Наоборот, промышленное производство, начавшее было возрождаться, стало резко приходить в упадок. Коррупция, особо развивавшаяся с момента приобретения нашей страной независимости, стала усовершенствоваться, появлялись и появляются все новые и новые схемы обкрадывания государства высокопоставленными чиновниками и депутатами. Члены ВП начали открыто заниматься бандитизмом, мародерством и кражей государственного и иного имущества.

Были вскрыты банковские ячейки всех бизнесменов и высокопоставленных лиц государства. Это было сверх наглостью пришедших к власти «переворотчиков».

Поверьте, в этих ячейках оказалось столько валютных, ювелирных и золотых

сбережений, что оказавшиеся в обойме ВП многие чиновники в одночасье стали

миллионерами и мультимиллионерами, и, надо признать, долларовыми…

Деньги и ценности из депозитарных ячеек 3-х банков проходили в приёмах-передачах с интригующей формулировкой «сумма неизвестна». Главное, были соответствующие майские Письма Минфина КР и Распоряжения Временного правительства, где с особой секретностью «рекомендовалось» народу не лезть не в свои дела.

Но стало достоянием гласности то, что имеются подлинные документы о том, что «Азия Универсал Банк», «Банк Бакай» и «Манас Банк» «подарили» членам Временного правительства валютных запасов на сумму более чем в 350 миллионов долларов США, принадлежавших некоторым представителям прежней власти, нашим и зарубежным бизнесменам. И это, не считая банковских баулов из ЦОК, переданных в Центральное Казначейство с формулировкой «сумма не известна». И пока не высохла кровь погибших на Центральной площади и кровь наших граждан, расстрелянных около супермаркетов и торговых центров в ночь с 7 на 8 апреля, члены ВП со свойственным им революционным пафосом проводили политику экспроприации материальных благ. И сие мероприятие, как мы уже сказали, было проведено под грифом «Секретно».

Но наглости временщиков не было предела. Уже, став «президентом-переходкой», Роза Отунбаева вышла на прямой эфир с бриллиантовой брошкой на груди. И несколько высокопоставленных особ узнали в бриллиантах украшение жены одного очень влиятельного бизнесмена. Брошка, если верить «Розке-переходке», была ей подарена одним её соратником по борьбе с «ненавистным» режимом Бакиева. Когда она об этом говорила, от её вранья, даже подмышки у неё пропотели и пот выступил наружу. Но это уже другая история. И она как-то связана с высказыванием Алмазбека Атамбаева: “Те, кто у меня просил мелочь на пирожок”, чтобы было чем пообедать стали после 7 апреля долларовыми миллионерами. Те, кто просил у меня деньги на сигареты с фильтром, стали мульти-миллионерами”. И они еще и не довольны?!”. Да, хорошо жить не запретишь, но помешать подонкам можно!

Ырысбек ОМУРЗАКОВ

Источник: “Тribunakg.kg”