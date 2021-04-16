(Фото) Садыр Жапаров встретился с главой РКФР Азизом Аалиевым

Садыр Жапаров сегодня принял председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Азиза Аалиева.
Как сообщает пресс-служба аппарата президента, на встрече обсуждена текущая деятельность и приоритетные планы Фонда на 2021 год, представлена информация об объемах финансирования проектов и выдаче льготных кредитов в 2020 году.
Как сообщил Азиз Аалиев, по итогам 2020 года со стороны Фонда одобрено 475 проектов на сумму $53,6 млн. Из общего числа одобренных проектов – 83,5 % пришлись на регионы страны.
По состоянию на 1 апреля 2021 года, с начала деятельности РКФР было одобрено 2 926 проектов на сумму $434 млн.
Азиз Аалиев сообщил, что в 2020 году со стороны РКФР разработаны программы по поддержке кластерных инициатив в сельском хозяйстве, 3 пакета антикризисных мер для малого и среднего бизнеса, реализуемых и финансируемых Фондом. Также было одобрено льготное финансирование компаний, деятельность которых направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
Отмечено, что 54 % финансирования пришлись на проекты в сфере производства, агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственной продукции.
Глава государства подчеркнул, что с момента своего создания РКФР внес значительный вклад в развитие экономики страны, став важным инструментом процесса интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз.
Садыр Жапаров отметил важность равномерного распределения кредитных ресурсов по всем областям страны, расширения финансирования проектов, направленных на внедрение передовых цифровых технологий.
Он подчеркнул, что в 2021 году деятельность РКФР должна быть ориентирована на расширение сферы производства и агропромышленного комплекса. Большая часть льготных кредитов должна направляться для поддержки предприятий, ориентированных на экспорт, и кластерных проектов.
Президент отметил имеющийся спрос на сомовые ресурсы со стороны предпринимателей, сказав, что в нынешних экономических условиях поддержка реального сектора является одним из приоритетов.
Садыр Жапаров также подчеркнул особую важность усиления финансирования проектов, способствующих созданию новых рабочих мест в отдаленных районах страны.
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