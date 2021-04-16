(Фото) Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал МВД шесть автомобилей

В Бишкеке сегодня, 16 апреля, состоялась встреча министра внутренних дел КР Улана Ниязбекова с главой Программного офиса ОБСЕ, послом Пьером фон Арксом, сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в мероприятие приняли участие заместитель министра внутренних дел КР Октябрь Урмамбетов, руководители управлений и служб Центрального аппарата МВД КР.

В ходе встречи Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал Министерству внутренних дел шесть дополнительных автомобилей для передвижных приемных милиции (ППМ).

Микроавтобусы определены в Ак-Талинский РОВД УВД Нарынской области, Тонский РОВД УВД Иссык-Кульской области, Московский, Кеминский РОВД ГУВД Чуйской области, Чаткальский, Аксыйский РОВД УВД Джалал-Абадской области.

Отмечается, что 10 лет назад в рамках проекта «Инициатива общественной безопасности» в Кыргызстане начали работать первые передвижные пункты милиции. Они были созданы для приема граждан, проживающих в отдаленных местностях, вдали от государственных административных учреждений и организаций, кроме того показали свою эффективность в профилактике преступлений и правонарушений. С 2011 года, по сегодняшний день ОБСЕ передано 39 ППМ, 10 изыскано из внутренних резервов МВД КР, таким образом в Кыргызстане функционирует 49 ППМ.

Министр ВД поблагодарил посла за оказываемое содействие, выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве, в деле обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

«Я очень рад очередной встрече. Наше тесное сотрудничество продолжает плодотворно и уверенно развиваться. Прозрачность, доступность и оперативность во взаимодействии с населением, главные задачи ППМ. Совместно реализуемый проект «Передвижные пункты милиции» показал большую эффективность и результативность», - сообщил министр.

По его словам, за время работы ППМ проявили и зарекомендовали себя с положительной стороны оперативно разрешая насущные вопросы населения.

«Программный офис ОБСЕ вносит неоценимый вклад в усилия МВД, направленные на повышение уровня доверия населения к милиции и усиление прозрачности её деятельности. Мы, искренне благодарив Вас и в вашем лице коллектив ОБСЕ за содействие и поддержку. Со своей стороны, всегда готовы к дальнейшему продуктивному сотрудничеству», - сказал Ниязбеков.

Кроме того, министр отметил, что экипажи ППМ ведут приём граждан, разъясняют им вопросы правового характера, принимают заявления, сообщения и другую информацию о совершенных преступлениях, правонарушениях, событиях, угрожающих личной и общественной безопасности граждан. Важная цель милиции правовое информирования населения, установление с гражданами доверительных отношений, в связи с чем возникает необходимость увеличивать количество передвижных приёмных и территории обслуживания.

Подчеркнув, что Программный офис ОБСЕ в Бишкеке приветствует усилия МВД по дальнейшему продвижению процесса развития милиции в тесном сотрудничестве с представителями гражданского общества и международных организаций, посол фон Аркс сказал: «Мы ценим наше партнерство с МВД в совместных усилиях по развитию демократической милиции, которая не только поможет решить проблемы местного населения, но и потенциально предотвратит дальнейшие трагедии, особенно связанные с гендерным насилием».

В будущем ОБСЕ стремится поддержать инициативу МВД по расширению зоны действия ППМ и запуску 10 дополнительных ППМ в милицейских участках, которые ранее не были охвачены.

Кроме того, МВД КР в дар от Министерства внутренних дел Узбекистана был передан специально оборудованный автобус «Isuzu». Спецавтобус определен для ведения приёма граждан руководителями подразделений ОВД.

Источник: Кабар