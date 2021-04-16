Замминистра транспорта, строительства, архитектуры и коммуникаций назначен Уланбек Калмамбетов

Замминистра транспорта, строительства, архитектуры и коммуникаций назначен Уланбек Калмамбетов

Заместителем министра транспорта, строительства, архитектуры и коммуникаций (МТАСК) КР назначен Уланбек Калмамбетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба МТАСК КР.

Сегодня первый заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства, архитектуры и коммуникаций А.Тургунбаев представил трудовому коллективу министерства нового замминистра.