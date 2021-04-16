ГКНБ возобновил следствие по июньским событиям 2010 года

«ГКНБ будет своевременно информировать общественность о ходе и результатах расследования данного уголовного дела, а также принимаемых по нему процессуальных решениях», — подчеркнули в ведомстве.
В соответствии с поручением президента Садыра Жапарова 15 апреля Госкомитетом нацбезопасности КР возобновлено следствие по июньским событиям 2010 года.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, возобновлено следствие по уголовному делу по статье 304 ч.4 УК КР (злоупотребление должностным положением), возбужденному в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведшим к трагическим последствиям в мае-июне 2010 года на юге республики.
Отмечается, что в ходе досудебного производства будут исследованы причины и условия, способствовавшие началу массовых беспорядков на территории Ошской и Джалал-Абадской областей в мае-июне 2010 года, а также дана окончательная юридическая оценка действиям членов временного правительства, руководителей силовых структур и должностных лиц областного уровня, не принявших должных мер к предотвращению трагических событий.
«ГКНБ будет своевременно информировать общественность о ходе и результатах расследования данного уголовного дела, а также принимаемых по нему процессуальных решениях», — подчеркнули в ведомстве.
Источник: Элгезит
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