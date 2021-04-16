На Алымкадыра Бейшеналиева пожаловались в Генпрокуратуру

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции 16 апреля заявил, что в Кыргызстане для лечения коронавируса начали испытывать отвар аконита, более известного как иссык-кульский корень.

Гражданская активистка Умай Арыкова написала жалобу в прокуратуру республики, в которой попросил дать правовую оценку действиям министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

Ниже текст её заявления.

«Уважаемый Курманкул Токторалыевич! Обращаюсь к вам, с заявлением на министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Прошу дать юридическую и правовую оценку на действия министра, которые подпадают под статью «Умышленное причинение вреда здоровью».

Сегодня министр заявил, что в прямом эфире выпьет настойку иссык-кульского корня, что бы доказать что это эффективное средство в лечении коронавируса. Его действия не выдерживают никакой критики и ставят под сомнение его компетентность.

В то время когда весь мир уже больше года, охвачен пандемией коронавируса, а Кыргызстан одна из стран которая тяжелее всего перенесла пик пандемии и заплатила за беспечность прошлых министров тысячами жизней, наш министр подвергает смертельной опасности всё население страны, пропагандируя непроверенные народные средства, которые по факту не могут быть использованы в лечении такой опасной вирусной инфекции. Требую привлечь его к уголовной ответственности.»

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции 16 апреля заявил, что в Кыргызстане для лечения коронавируса начали испытывать отвар аконита, более известного как иссык-кульский корень. Он заявил, что таким методом вылечились уже более 300 пациентов, и добавил, что единственный человек, который определяет дозу аконита в отваре – это президент страны Садыр Жапаров.

После этого министр в прямом эфире выпил подогретую в чайнике жидкость из бутылки, в которой, по словам Алымкадыра Бейшеналиева, находится настой иссык-кульского корня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на заявление министра здравоохранения Кыргызстана. Она сообщила, что не располагает данными об эффективности и безопасности Aconítum soongáricum (иссык-кульский корень) для лечения COVID-19. Но препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением, заявила ВОЗ.

Согласно информации из открытых источников, аконит (иссык-кульский корень) — крайне ядовитое растение, даже наружное применение которого в медицинских целях не недопустимо и опасно для жизни.

Источник: Элгезит