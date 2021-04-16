Оптимизация государственных видов контроля на КПП дают положительные результаты - ГТС

Соответственно, на границе в пунктах пропуска при убытии экспортируемых товаров, осуществление данных видов контроля, были признаны дублирующими по содержанию контрольными мероприятиями и не должны производиться.

Проведенные правительством мероприятия по оптимизации государственных видов контроля на пунктах пропуска дают положительные результаты, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

Постановлением правительства Кыргызстана «О некоторых вопросах проведения государственных видов контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в КР» от 26 февраля 2021 года № 64 было установлено, что при экспорте товаров, осуществление контроля в области санитарно-карантинной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также все необходимые действия по подтверждению соблюдения запретов и ограничений будут производиться только в местах таможенного оформления.

Соответственно, на границе в пунктах пропуска при убытии экспортируемых товаров, осуществление данных видов контроля, были признаны дублирующими по содержанию контрольными мероприятиями и не должны производиться.

Данные меры были приняты Правительством в целях поддержки экспорта товаров из страны, упрощения и оптимизации процедур на границах, поскольку при убытии товаров на пунктах пропуска проводился повторный контроль и регистрация ранее выданных документов, что приводила к дополнительным временным издержкам для экспортеров.

На сегодняшний день принятые меры показывают свои ощутимые результаты, так за 1 квартал текущего года объем экспортируемых товаров составил 648,2 тыс. тонн и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 71,2%. Без дублирующих мероприятий через пункты пропуска, находящихся на территории ЕАЭС в КР убыли из страны на экспорт 4584,1 тонн товаров (мясные субпродукты, овощи-фрукты, сухофрукты, орехи и минеральная вода) общей стоимостью 97,3 млн. сомов.

Источник: Кабар