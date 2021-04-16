В Кыргызстане в аэропортах введены ограничительные меры

На территории аэровокзальных комплексов международного аэропорта «Манас» введены ограничительные меры.

По данным пресс-службы ОАО «МАМ», в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, ростом числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции и на основании предписания главного государственного санитарного врача КР на всей территории аэровокзальных комплексов ОАО «Международный аэропорт «Манас» с 17 апреля 2021 года усилен комплекс мероприятий по предотвращению заражения и распространения COVID-19.

Так, введены следующие ограничительные меры:

- с 00.00ч до 07.00 часов будет ограничен доступ в аэровокзальные комплексы международного аэропорта «Манас» посторонних лиц, в том числе провожающих и встречающих. Вход авиапассажиров в аэровокзальные комплексы м/а «Манас» будет осуществляться строго при наличии авиабилета;

- усилится проведение специалистами термометрического контроля и измерение температуры тела убывающих и прилетающих авиапассажиров;

- для комфорта провожающих и встречающих авиапассажиров будут установлены скамейки рядом с аэровокзальным комплексом для комфортного ожидания провожающих и встречающих лиц;

- разъяснительные работы с пассажирами о необходимости соблюдения мер предосторожности и выполнении требований к авиапассажирам на ношение масок, и при прохождении предполетного досмотра в зонах регистрации соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.

«Уважаемые авиапассажиры, эти ограничительные меры были предприняты для вашей безопасности, настоятельно просим соблюдать правила и беречь свое здоровье»,- говорится в сообщении.

Аэропорт «Манас» (ОАО «МАМ») также напоминает, что никак не влияет и не может регулировать цены на авиабилеты и продажей авиабилетов не занимается.

«Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам», - пояснили в аэропорту.

Источник: Кабар