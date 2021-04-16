Соцфонд за январь-март 2021 года назначил пенсию 13361 гражданину

Социальный фонд за март 2021 год назначил пенсию 13361 гражданину, сообщает пресс-служба фонда.
В том числе за март 2021 года назначена пенсия 4039 гражданам, кроме того, произведен перерасчет пенсии по дополнительно представленным документам о стаже, заработной плате, об учебе и инвалидности - 789 пенсионерам.
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