Алишер Мамасалиев, экс-депутат: «Мы должны понимать, что это выбор народа»

Что касается других важных решений действующей власти, то если до парламентских выборов будут разрешены пограничные вопросы с Узбекистаном, то это станет большим достижением не только для власти, но и для всех нас.

— Господин Алишер, как прошел референдум? Закономерно ли то, что новая Конституция нашла поддержку?

— 10 января 2021 года народ выбрал президентскую форму правления, поэтому было очевидно, что большинство поддержит и Конституцию. 11 апреля 2021 года по результатам референдума была принята Конституция, хотим мы того или нет, но таков выбор народа.

— Какие могут быть перемены в стране после принятия новой Конституции?

— Во-первых, проект Конституции должен пройти через парламент, его должно поддержать большинство депутатов. Когда парламент одобрит проект Конституции, новую Конституцию подпишет президент Садыр Жапаров, будет распущен Жогорку Кенеш. Президент объявит дату новых парламентских выборов. Это важный процесс и могут возникнуть разногласия во время обсуждения этого вопроса.

Что касается других важных решений действующей власти, то если до парламентских выборов будут разрешены пограничные вопросы с Узбекистаном, то это станет большим достижением не только для власти, но и для всех нас.

Основная задача власти – предотвратить прошлогодний хаос и ошибки в борьбе с коронавирусом. Во-вторых, нужно удержать и снизить цены на продукты питания.

— Как прошли выборы в городской кенеш и в местные кенеши?

— Если говорить про местные кенеши, то некоторые партии не извлекли урока из событий 4 октября. Прокуратура обязательно должна принять меры в отношении тех, кто нарушает закон, пытался подкупить голоса. Если на предстоящих парламентских выборах подобное повторится, то осенью мы вновь окажемся в политическом кризисе.

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 10