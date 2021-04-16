Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по уровню инфляции

Кыргызстан лидирует по уровню инфляции среди стран ЕАЭС.
В марте (по отношению к февралю) прирост потребительских цен в республике составил 1.1%. Это саый высокий показатель среди стран ЕАЭС. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.
Инфляция в Армении составила 1% в России и Беларуси — 0.7%, в Казахстане — 0.6%.
При этом по сравнению с декабрем 2020 года наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики зафиксирован в Армении и Беларуси —3.8%.
В Армении наиболее выросли цены и тарифы на продовольственные (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий — на 6%) и непродовольственные товары (на 4%). В то же время, в Беларуси зафиксирован максимальный прирост цен на услуги (на 4%).
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!