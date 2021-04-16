Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по уровню инфляции

Кыргызстан лидирует по уровню инфляции среди стран ЕАЭС.

В марте (по отношению к февралю) прирост потребительских цен в республике составил 1.1%. Это саый высокий показатель среди стран ЕАЭС. Об этом сообщает Нацстатком Кыргызстана.

Инфляция в Армении составила 1% в России и Беларуси — 0.7%, в Казахстане — 0.6%.

При этом по сравнению с декабрем 2020 года наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики зафиксирован в Армении и Беларуси —3.8%.

В Армении наиболее выросли цены и тарифы на продовольственные (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий — на 6%) и непродовольственные товары (на 4%). В то же время, в Беларуси зафиксирован максимальный прирост цен на услуги (на 4%).

Источник: Элгезит