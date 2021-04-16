МОН КР: Итоговая госаттестация школьников пройдёт со 2 по 12 июня

Итоговая государственная аттестация за 2020-2021 учебный год будет проводиться со 2 по 12 июня, сообщают в министерстве образования и науки КР.

По их данным, в целях организованного завершения 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организациях КР независимо от типов и форм собственности, а также обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся во время пандемии, издало соответствующий приказ, согласно которому 2020-2021 учебный год во всех общеобразовательных организациях завершится 25 мая текущего года.

«В свою очередь, итоговая государственная аттестация за 2020-2021 учебный год будет проводиться со 2 по 12 июня текущего года в соответствии с Временным положением, утвержденным приказом МОН КР», - говорится в сообщении.

Напомним, итоговая государственная аттестация (ИГА) проводится для обучающихся 9 и 11 классов, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях КР всех типов и форм собственности.

ИГА проводится школьными предметными комиссиями в соответствии с учебным планом каждой общеобразовательной организации.

Предметная комиссия оценивает обучающихся 9 класса за курс общеобразовательной программы основного общего образования по следующим предметам:

математика (алгебра); родной язык (кыргызский, русский, узбекский и таджикский); история Кыргызстана; кыргызский язык (для школ с русским, узбекским и таджикским языками обучения) или русский язык (для школ с кыргызским языком обучения).

Предметная комиссия оценивает обучающихся 11 класса за курс общеобразовательной программы среднего общего образования по следующим предметам:

математика (алгебра и начала анализа); родной язык (кыргызский, русский, узбекский и таджикский); история Кыргызстана; кыргызский язык (для школ с русским, узбекским и таджикским языками обучения) или русский язык (для школ с кыргызским языком обучения).

Общеобразовательные организации, реализующие общеобразовательные программы гуманитарного, естественно-научного и физико-математического профилей, а также общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных учебных предметов могут самостоятельно определить предмет по выбору.

Предметная комиссия рассматривает текущие и четвертные отметки обучающегося по каждому учебному предмету, а также объективность их выставления.

При выведении и утверждении итоговых отметок предметная комиссия учитывает результаты контрольных, практических и лабораторных работ, а также четвертную, полугодовую и годовую успеваемость обучающихся.