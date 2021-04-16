Карантин в Кыргызстане вводиться не будет - Бейшеналиев

Карантин в Кыргызстане вводиться не будет.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, президент, премьер-министр и правительство решили, что пока карантин вводиться не будет. «Потому что в прошлом году мы ввели карантин. У доноров мы взяли большие деньги в виде кредитов - 56 млн долларов, эти деньги если не мы, то наши дети должны заплатить. Учитывая это, мы решили не вводить карантин», - сказал он.

Глава Минздрава заявил, что после выборов в местные кенеши и референдум число случаев коронавируса резко выросло.

«Если раньше выявлялись случаи в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской области по 50-60, а в некоторых областях по два месяца не было случаев, то сейчас ситуация ухудшилась», - сказал он.

Бейшеналиев причиной ухудшения эпидситуации назвал то, что люди перестали носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

Источник: Кабар