США призывают власти Кыргызстана наказать митингующих, которые запугивали женщин возле МВД

События около здания МВД 15 апреля вызывают глубокую озабоченность.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в КР.
В посольстве отмечают, что поддерживают заявление официального представителя президента Жапарова о том, что высказывание своей точки зрения не должно носить угрожающий характер и тем более сопровождаться применением силы.
«Угроза массовым насилием и тактика запугивания демонстрантов, которые осуществляют свое гарантированное конституцией право на мирные собрания, являются неприемлемыми. Соединенные Штаты Америки призывают правительство и правоохранительные органы Кыргызстана защитить свободное осуществление права на свободу слова и мирные собрания от какой бы то ни было стороны, стремящейся ограничить эти права. Мы также отмечаем, что виновные во вчерашнем насильственном запугивании, а также лица, напавшие на участников демонстрации в честь Международного женского дня в прошлом году, не были привлечены к ответственности за свои действия. Мы призываем правительство провести расследование и привлечь этих людей к ответственности.
Мы также пользуемся данной возможностью, чтобы выразить нашу глубокую скорбь в связи с недавним похищением и убийством Айзады Канатбековой и выразить наши соболезнования ее родным и близким, а также родственникам и друзьям всех других жертв гендерного насилия. Как ясно заявил заместитель муфтия Кыргызстана, ала качуу посягает на свободу, жизнь, честь и достоинство женщин» , — отмечено в сообщении.
Напомним, 15 апреля возле здания МВД прошло два митинга: в честь похищенной и убитой Айзады Канатбековой (требование — отставка главы МВД); против ЛГБТ и НПО (требование — отчетность НПО перед народом, запрет ЛГБТ). Полное видео с митинга можно посмотреть тут.
Источник: reporter.kg
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