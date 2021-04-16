Депутаты БГК и чиновники мэрии Бишкека незаконно списали более 43 млн и потратили их на выборы ЖК в 2020 году

В мэрии Бишкека выявили незаконное списывание более 43 млн долларов бюджетных средств должностными лицами.

Об этом сообщают в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности КР.

Уточняется, что ГКНБ КР возбуждено досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 205 (Присвоение и растрата вверенного имущества) УК КР в отношении должностных лиц Бишкекского городского кенеша и мэрии Бишкека.

Установлено, что депутатами БГК и должностными лицами мэрии г.Бишкек в целях использования бюджетных средств в агитационных и личных интересах в преддверии парламентских выборов 2020 года был создан незаконный механизм по списанию бюджетных средств путем принятия постановления мэрии г.Бишкек от 08 июня 2020 года №60 «Об утверждении Временного положения о порядке реализации проектов гражданских инициатив в городе Бишкек». При этом указанные гражданские проекты были реализованы исключительно по инициативе должностных лиц БГК и мэрии г.Бишкек, в результате чего осуществлено незаконное списание бюджетных средств в размере более 43 млн сомов.

Также реализация проектов проводилась непрофильными структурными подразделениями мэрии г.Бишкек.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

Источник: Кабар