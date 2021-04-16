(Фото) Начальники ГУ «Унаа» в Оше за 5 тысяч подделывали результаты тестов и выдавали права, провалившим экзамен

В Ошской области в ГУ «Унаа» пресечена коррупционная схема при приеме экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено, что ответственные должностные лица ГУ «Унаа» в сговоре с преподавателями автошкол путем удаленного доступа к автоматизированной системе тестирования водительского состава манипулировали результатами тестирования. В результате чего водительские удостоверения выдавались лицам, не прошедшим соответствующей подготовки в автошколах.

При этом установлены факты систематического получения начальниками ГУ «Унаа» города Ош А.А.М. и Ошской области А.Б.Ж. денежных средств от выпускников автошкол в сумме 5 тысяч сомов за «успешное» прохождение компьютерного тестирования и практического вождения, в результате чего в данных подразделениях ГУ «Унаа» все выпускники с первого раза сдавали экзамены и получали водительские удостоверения.

В настоящее время проводятся соответствующая работа по установлению аналогичных схем в других территориальных подразделениях ГУ «Унаа», а также привлечению к уголовной ответственности всех участников данной коррупционной схемы.

Источник: Элгезит