Более 100 человек продолжают поиски упавшего в реку Талас двухлетнего ребенка
В селе Озгоруш Бакай-Атинского района 12 апреля в реку Талас упал двухлетний мальчик.
По данным МЧС КР, накануне в поисковых работах были задействованы 12 спасателей, 80 милиционеров, 25 местных жителей. Поиски были остановлены в связи с наступлением темноты.
Сегодня поисковые работы продолжатся.
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