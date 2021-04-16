Более 100 человек продолжают поиски упавшего в реку Талас двухлетнего ребенка

Более 100 человек продолжают поиски упавшего в реку Талас двухлетнего ребенка

В селе Озгоруш Бакай-Атинского района 12 апреля в реку Талас упал двухлетний мальчик.

По данным МЧС КР, накануне в поисковых работах были задействованы 12 спасателей, 80 милиционеров, 25 местных жителей. Поиски были остановлены в связи с наступлением темноты.

Сегодня поисковые работы продолжатся.