В реке Нарын утонул мужчина
Спасатели обнаружили тело мужчины в реке Нарын, сообщает МЧС.
По данным ведомства, личность погибшего устанавливается. Труп был передан сотрудникам правоохранительных органов.
|16.04.2021
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Бишкек, “Саясат.kg”. Калыстык үчүн айталы, буга чейин коррупцияга каршы күрѳш жүргѳнү менен коррупция менен кармалып, айыпталгандар мамлекетке келтирген зыяндарын калыбына келтирбей эле уурдагандарын “сиңиришип” жоопкерчиликтерден кутулуп кетишчү.
В реке Нарын утонул мужчина
Спасатели обнаружили тело мужчины в реке Нарын, сообщает МЧС.
По данным ведомства, личность погибшего устанавливается. Труп был передан сотрудникам правоохранительных органов.
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