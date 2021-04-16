Кыргызстан представит доклад по реализации Конвенции о правах инвалидов

В КР проживают 193 тысячи лиц с ОВЗ
Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова встретилась с представителем Регионального офиса ООН
Управления Верховного комиссара по правам человека Артуром Яцевичем.
В ходе встречи стороны обсудили процедуру подготовки отчета Национального доклада Кыргызской Республики по реализации Конвенции о правах инвалидов.
«В текущем году Кыргызстан в Комитете по правам инвалидов представит доклад об осуществлении прав, закрепленных в конвенции. Как известно, Кыргызская Республика 13 марта 2019 года ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, являющуюся международным договором в области прав человека.
Необходимо отметить, что Кыргызстан стал 178-й страной, которая взяла курс на обеспечение прав и гарантий лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с установленными международными нормами и стандартами, чтобы лица с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя полноправными и полноценными гражданами», - отметила Солтонбекова.
В свою очередь Артур Яцевич выразил готовность оказать техническую помощь при подготовке Национального доклада по реализации Конвенции о правах инвалидов и содействие в предоставлении республикой национального доклада, который был запланирован на первое заседание комитета в 2021 году.
По данным министерства, на сегодня в республике проживают 193 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из них 32 тысячи – дети до 18 лет.
Источник: vesti.kg
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