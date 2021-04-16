Камчыбек Ташиев: Все решения по приграничным вопросам принимаются и будут приниматься исключительно в интересах государства

«Сейчас в народе многие критикуют меня, даже не разобравшись и не владея полной информацией»

Глава правительственной делегации по делимитации и демаркации государственной границы — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел заседание правительственной комиссии по приграничным вопросам.

На повестке дня был обсужден протокол по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, подписанный в Ташкенте 25 марта текущего года.

Ташиев отметил, что все решения, указанные в протоколе, приняты в государственных интересах обеих стран.

«Все решения принимаются и будут приниматься исключительно в интересах государства, в интересах граждан, проживающих на приграничных территориях. Каждый пункт протокола подвергался большим спорам, и только огромными усилиями мы смогли отстоять каждый метр государственной земли. Сейчас в народе очень многие критикуют меня, даже не разобравшись, не владея полной информацией. Я, как глава правительственной делегации, взял на себя большую ответственность и уверен, что время все расставит по местам и потом скажут, что это было историческое событие», — сказал он.

Ташиев также добавил, что государственным и местным органам власти необходимо усилить информационно-разъяснительную кампанию по данному протоколу.

«Людям на местах не хватает достоверной информации. Я объездил все регионы, но этого мало, надо встретиться с каждым человеком и доступным языком объяснить каждый пункт протокола. Как только информация будет доведена до населения, никто не усомнится в справедливости принятых решений», — заявил он.

Особое внимание глава ГКНБ обратил на исполнительскую дисциплину государственных органов, задействованных в дальнейшей реализации подписанного протокола.

«Все поручения должны выполняться качественно и в срок. Первый шаг сделан, однако впереди предстоит большая и ответственная работа. Пусть государственные и местные органы власти возьмут эти вопросы под свой особый контроль. Вопросы государственных границ должны быть в приоритете», - заключил он.

По дальнейшей реализации протокола государственным и местным органам власти было дано поручение ускорить проведение полевых работ по обозначению проектной линии прохождения государственной границы.

Пресс-служба правительства

