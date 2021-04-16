(Фото) Делегация ЖК КР в Санкт-Петербурге приняла участие в конференции на тему терроризма 

Он выразил обеспокоенность Кыргызстана относительно распространения идеологии ИГИЛ и других радикальных группировок, активной пропаганды и вербовки соотечественников в террористические ряды, ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талантом Мамытовым сегодня, 15 апреля, в городе Санкт-Петербурге приняла участие в международной парламентской конференции «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Талант Мамытов в своем выступлении отметил, что на фоне борьбы мировой общественности с пандемией СOVID-19 проблема терроризма и экстремизма не утратила своей прежней актуальности и остроты и остается основной угрозой глобальной и региональной безопасности.
Он выразил обеспокоенность Кыргызстана относительно распространения идеологии ИГИЛ и других радикальных группировок, активной пропаганды и вербовки соотечественников в террористические ряды, ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.
«Мы должны совместно бороться, одолевать проявления терроризма и экстремизма, и связанные с ними процессы, такие как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывание денег, финансирование терроризма и коррупция», – заявил Талант Мамытов.
В заключение Торага проинформировал участников конференции об успешной гуманитарной миссии «Мээрим» по возвращению граждан Кыргызской Республики из Республики Ирак, направленной на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации.
Ичточник: Кабар
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