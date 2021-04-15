Айдарбек Мамбеткадыров, независимый эксперт: «У нас теперь есть Конституция, которую написал сам народ»

В январе проходил референдум, где выбрали президентскую форму правления.

— На этот раз на референдуме народу ничего не навязывали. Двери конституционного совещания изначально были открыты для народа. Были приняты различные предложения и критика. В январе проходил референдум, где выбрали президентскую форму правления. А народный выбор на последнем референдуме можно назвать последним звеном логической цепочки. На этот раз Конституцию поддержало столько же человек, сколько в январе выбрало форму правления. Это означает, что есть активные граждане, которым небезразлична судьба страны. Согласны они или нет, неважно, мы благодарны за то, что они пришли на выборы и исполнили гражданский долг. Тем самым в Конституцию в десятый раз вносятся изменения, во время конституционных реформ 2000, 2010, 2016 годов не было такой прозрачности и участия. Не было двухсторонней связи. Президент же сказал: «Впервые Конституцию написали мы сами, народ». Действительно так, в конституционное совещание попали люди из различных отраслей, сфер, каждый выдвигал свои условия, вносил предложения. Все предложения и условия были учтены, была составленная близкая к народу Конституция.

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 10