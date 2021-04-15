На Иссык-Куле планируют провести международную турвыставку Issyk-Kul ITF – 2021

В рамках вышеупомянутого мероприятия планируется официальное открытие летнего туристического сезона 2021 года.
В целях возобновления и привлечения туристического потока в КР 15 мая 2021 года на территории культурного центра «Рух Ордо» им. Ч.Айтматова планируется проведение очередной XXI Иссык-Кульской международной туристической выставки – ярмарки Issyk-Kul ITF - 2021 «I am nomad». Об этом сообщает Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов Кыргызстана КР.
В рамках вышеупомянутого мероприятия планируется официальное открытие летнего туристического сезона 2021 года.
Целью планируемой выставки-ярмарки является восстановление сферы туризма страны и дальнейшее развитие, установление деловых связей между туристическим бизнесом различных стран, привлечение зарубежных туристов для отдыха и оздоровления, а также содействие привлечению инвестиций в сектор туризма.
Мероприятие включает проведение круглых столов и B2B встреч, где будут рассмотрены возможности дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в области туризма и презентации туристического потенциала, стороны могут продемонстрировать свои перспективные проекты, продукцию и услуги, ознакомиться с уникальными туристическими возможностями Кыргызской Республики и его туристическим потенциалом регионов.
Уверены, что данное мероприятие даст отличный импульс развитию туризма в КР.
В этой связи, Департамент туризма просит оказать содействие в распространении информации о проведении вышеупомянутого мероприятия в средствах массовой информации.
Источник: Кабар
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