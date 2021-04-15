Исхак Масалиев, экс-депутат: «Надеялся, что нынешняя власть пресечет подкуп голосов…»

Почти все прошедшие в городской кенеш партии обладают внушительным капиталом, некоторые захватили город, земли.
— Выборы состоялись. И референдум «состоялся». Мое мнение – ничего не изменилось, подкупали голоса, как и раньше. Здесь не много вины избирателей. Не все же могут отказаться от получения 1 тысячи сомов за галочку в бюллетени. Открылась еще одна страница фальсификации сути выборов. Нет борьбы программ и идей, нет острой борьбы между политическими объединениями.
Почти все прошедшие в городской кенеш партии обладают внушительным капиталом, некоторые захватили город, земли. Теперь они превратились в городские власти. Я надеялся, что действующая власть поставит точку массовым подкупам голосов. Но для них оказалось важней провести свой референдум, укрепить свою власть, назначать старых политиков. Есть пословица: «Посеешь ветер – пожнешь буран». Многие партии, в том числе партия коммунистов будут требовать отмены результатов выборов в Бишкекский городской кенеш. Не должна править власть, пришедшая по результатам подкупа, ведь они в первую очередь возмещают свои расходы.
Что касается Конституции. Нынешний нелегитимный Жогорку Кенеш изменит полный пакет законов. И без слов понятно, как они будут изменять. Почему каждый раз мы выгоняем старые власти, а потом на 100% повторяем старые ошибки?
Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 10
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