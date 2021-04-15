Камчыбек Ташиев: Временное правительство виновно в Ошских событиях 2010 года

Если взглянуть на корни конфликта, то подобные вещи происходят, когда власть не может управлять народом, когда люди теряют доверие к власти.
Виновные в кыргызско-узбекском конфликте 2010 года в Оше должны быть наказаны», — говорил Камчыбек Ташиев 10 июня 2020 года в интервью радио «Марал».
«Если взглянуть на корни конфликта, то подобные вещи происходят, когда власть не может управлять народом, когда люди теряют доверие к власти. В 1990 году сменилась власть и в стране была нестабильность. И в 2010 году сложилась такая ситуация. Если не трогать народ, они мирно сосуществуют, езжайте сейчас в Ош, Джалал-Абад, увидите, как дружно живут кыргызы и узбеки. Но их дружбе могут навредить ошибки власть имущих», — говорил Камчыбек Ташиев.
Далее действующий председатель ГКНБ отмечает, что виновников Ошских событий не искали и почему-то все в один голос обвиняли Курманбека Бакиева.
«Это следствие того, как они в 2010 году пытались сохранить власть. Все сказали, что виноват Бакиев. А как он мог это сделать, его самого нет, родственников тут нет, он был в бегах. Нужно открыто сказать, здесь есть вина Временного правительства. Придет время и они будут привлечены к ответственности. Если не в этом мире, то в загробном. Во время погромов погибли 500 человек, пострадали 10 тысяч человек, сотни тысяч человек остались без крова. Погибли ребята, которые боролись за свой народ, единство, у меня слезы наворачиваются, когда вспоминаю. Нельзя забывать эти события, нужно привлекать к ответственности виновных», — говорил Ташиев.
Напомним, недавно президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ дать оценку Ошским событиям 2010 года.
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