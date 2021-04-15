Саидов: Вместо того чтобы отобрать цементный завод Жумалиева, государству нужно было дать возможность достроить его

Сами знаете, в каком состоянии предприятия, которые перевело на свой баланс государство.

«Я думаю, что государство неправильно поступило, переведя на баланс этот цементный завод и прилегающий земельный участок. Вместо этого нужно было позволить Жумалиеву достроить завод, а государство стало бы основным акционером. Потому что достроенный завод обеспечит наших граждан работой, во-вторых, будут поступать налоги и отчисления в Соцфонд, продукцию могли бы экспортировать. Увидите, теперь это место будет бесхозным и безлюдным.

Сами знаете, в каком состоянии предприятия, которые перевело на свой баланс государство. Если бы мы хотели развивать экономику, нужно было поддерживать производство, а не допускать угрозы и захваты. Это негативно скажется на внешних инвестициях. Инвесторы в первую очередь уделяет внимание судебным и правовым вопросам.

Государство должно создавать условия для инвесторов, в виде облегченных кредитов и соответствующей правовой базы», — пишет гражданский активист Медербек Саидов на странице в социальных сетях.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев перевел на баланс государства имущество на 1 млрд сомов. В том числе объект, который на снимке.