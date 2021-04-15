Сыймык Жапыкеев поставил точку различным разговорам о нем

Ставший прокурором Иссык-Кульской области Сыймык Жапыкеев дал разъяснения различным разговорам о нем.

Напомним, были разговоры о том, что Жапыкеев ведет переговоры с властью, чтобы занять высокопоставленную должность.

«Такой информации много. Меня устраивает работа в прокуратуре и ничего не хочу менять. Руководство области и коллектив прокуратуры очень хорошо меня приняли. Сейчас я изучаю проблемы области. Настоящая работа мне нравится. Если удастся установить в области законность и справедливость, то мы сослужим хорошую службу народу и это неплохо. Почему-то не перестают меня очернять. Даст Бог, вместе с руководством области навещу народ и прислушаюсь к проблемам людей», — сказал он.