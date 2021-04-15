Органами ГКНБ возмещено в доход государства более 5 млрд сомов

Отметим, что 22 января 2021 года внесены изменения в Закон КР «Об органах национальной безопасности КР», согласно которым правоохранительные и надзорные органы не вправе использовать возмещённые средства для своих нужд.
Органами Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана возмещено в доход государства более 5 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
Из них:
- 2 млрд сом - в виде имущества;
- более 3 млрд сом - в виде денежных средств.
При этом часть из указанных денежных средств аккумулируется на депозитном счете ГКНБ до завершения расследования уголовных дел, производство по которым в настоящее время продолжается. По итогам расследования денежные средства также в полном объеме будут переведены в бюджет государства.
Отметим, что 22 января 2021 года внесены изменения в Закон КР «Об органах национальной безопасности КР», согласно которым правоохранительные и надзорные органы не вправе использовать возмещённые средства для своих нужд.
Источник: Кабар
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