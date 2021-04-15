Прекращено уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова – ГКНБ КР

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана прекратил уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Как ранее сообщали в ГКНБ, 18 февраля 2021 года экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов был задержан в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Необходимо отметить, что основанием для начала данного досудебного производства явились материалы журналистского расследования учреждения «Азаттык Медиа», распространенные в сети интернет, в том числе о наличии у Матраимова дорогостоящего имущества в Эмирате Дубай.

В целях установления истины по делу следствием были направлены соответствующие запросы в компетентные органы стран СНГ, Европы, КНР, Турцию, а также в Эмират Дубай о наличии у Матаримова и членов его семьи каких-либо активов на территории данных стран.

Однако, согласно официальным документам компетентных органов указанных государств, Матраимов и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество.

Таким образом, доводы, приведенные в указанных материалах журналистов, не нашли своего подтверждения и следствием не было получено доказательств, подтверждающих факты приобретения Матраимовым и членами его семьи какого-либо недвижимого имущества за пределами КР.

В этой связи, а также с учетом требований действующего уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело в отношении Матраимова было прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена.

Одновременно с этим Матраимов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метров, рыночной стоимостью более 20 млн сомов.

Источник: Кабар