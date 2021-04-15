Илияз Иманбетов назначен председателем ГНС

Илияз Иманбетов назначен председателем Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики и финансов КР.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра КР Улукбека Марипова, сообщает пресс-служба ГНС КР.
По ее данным, 14 апреля вице-премьер-министр – министр экономики и финансов КР Улукбек Кармышаков представил коллективу ГНС нового руководителя.
Вице-премьер-министр – министр экономики и финансов обозначил перед новым главой ГНС стоящие перед ведомством приоритетные задачи, в том числе по сбору налогов и страховых взносов, а также указал на необходимость дальнейших серьезных реформ в системе налогового администрирования.
В соответствии с другим распоряжением главы правительства КР, Кабыл Абдалиев освобожден от занимаемой должности председателя ГНС.
Вице-премьер-министр – министр экономики и финансов от имени Правительства КР выразил признательность теперь уже бывшему главе ГНС К.Абдалиеву за его вклад в развитие налоговой службы и подчеркнул, что его профессионализм и опыт всегда будут востребованы правительством страны.
Отметим, что новый руководитель Налоговой службы Илияз Иманбетов до назначения занимал должность начальника управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС. В налоговой сфере работает более 20 лет, практически на руководящих должностях.
Иманбетов Илияз Женишович
06.01.1971 года рождения. Советник налоговой службы I ранга. Отличник налоговой службы.
Трудовую деятельность начал в 1995 году в крестьянском хозяйстве, где он проработал бригадиром до 1998 года.
В 1998-2007 годы работал в Государственной налоговой инспекции по Иссык-Кульской области в должности начальника отдела, заместителя начальника, начальника инспекции.
В период с 2007 по 2014 год занимал должность начальника Восточного межрегионального управления ГНС, в 2014-2015 г. –начальник УГНС по г. Ош, в 2015-2020 г. – начальник УГНС по Аламудунскому району.
С 2020 года являлся начальником управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС.
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