Хорошая новость – растет размер денежных переводов мигрантов

В феврале текущего года размер денежных переводов трудовых мигрантов составил 177,1 млн долларов.

При тяжелых экономических ситуациях, высоких показателях безработицы, денежные переводы трудящихся в России, Казахстане и в других местах соотечественников помогают преодолеть трудности тысячам семей. Когда у мигрантов хорошо идут дела и они больше зарабатывают, этому радуются не только их родственники, но и руководство страны.

В феврале текущего года размер денежных переводов трудовых мигрантов составил 177,1 млн долларов. Это на 25,6 млн долларов больше, чем в феврале. С такой информацией поделился Национальный банк.

А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 2,3 млн долларов. За два месяца текущего года мигранты перевели в Кыргызстан 328,6 млн долларов, что на 16 млн долларов по сравнению с прошлым годом. 319,8 млн долларов перевели соотечественники из России, из США перевели 5 млн долларов и 2 млн долларов – из других стран.

Как видно, из-за пандемии положение мигрантов ухудшилось, размер денежных переводов снизился, но ситуация начала постепенно выправляться, есть положительная тенденция.

Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 7