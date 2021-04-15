Хорошая новость – растет размер денежных переводов мигрантов

В феврале текущего года размер денежных переводов трудовых мигрантов составил 177,1 млн долларов.
При тяжелых экономических ситуациях, высоких показателях безработицы, денежные переводы трудящихся в России, Казахстане и в других местах соотечественников помогают преодолеть трудности тысячам семей. Когда у мигрантов хорошо идут дела и они больше зарабатывают, этому радуются не только их родственники, но и руководство страны.
В феврале текущего года размер денежных переводов трудовых мигрантов составил 177,1 млн долларов. Это на 25,6 млн долларов больше, чем в феврале. С такой информацией поделился Национальный банк.
А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 2,3 млн долларов. За два месяца текущего года мигранты перевели в Кыргызстан 328,6 млн долларов, что на 16 млн долларов по сравнению с прошлым годом. 319,8 млн долларов перевели соотечественники из России, из США перевели 5 млн долларов и 2 млн долларов – из других стран.
Как видно, из-за пандемии положение мигрантов ухудшилось, размер денежных переводов снизился, но ситуация начала постепенно выправляться, есть положительная тенденция.
Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 7
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