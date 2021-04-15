Все еще высоки показатели семейного насилия

Городская милиция сообщила, что с начала этого года в одном городе Бишкеке зарегистрировано 1 тысяча 957 фактов семейного насилия.
В последние годы семейное насилие, физическое и психическое подавление женщин мужьями превратилось в большую проблему.
Городская милиция сообщила, что с начала этого года в одном городе Бишкеке зарегистрировано 1 тысяча 957 фактов семейного насилия. Это на 65 случаев меньше, чем в прошлом году. Согласно статистическим данным, в основном от такого насилия страдают женщины.
В 2020 году в кризисные центры обратились 648 женщин как жертвы семейного насилия, им была оказана различная помощь. К сожалению, от подобного отношения страдают не только женщины, но и дети, подростки, которые получают психологическую травму.
Источник: газета «Майдан.kg» №14 от 14.04.2021 / стр. 7
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