Марат Казакпаев заключен под стражу на два месяца

Первомайский районный суд 14 апреля избрал меру пресечения политологу Марату Казакпаеву.
Как сообщили в пресс-службе суда, он заключен под стражу до 14 июня с содержанием в СИЗО ГКНБ. Второму подозреваемому избрана такая же мера пресечения.
13 апреля в ГКНБ сообщили, что в рамках досудебного производства по статье 307 («Государственная измена») УК КР задержаны граждане М.К. и М.Т. Имена задержанных не сообщались, но в ряде СМИ появилась информация, что один из задержанных – политолог Марат Казакпаев.
На следующий день в ГКНБ подтвердили, что задержан Марат Казакпаев. Имя второго задержанного все еще не сообщается.
По данным ГКНБ, «были получены неопровержимые доказательства», а «ввиду секретности материалов уголовного дела, более подробная информация будет доведена до общественности по результатам расследования».
В спецслужбе добавили, что действующим законодательством за государственную измену предусмотрена уголовная ответственность в виде 10 лет лишения свободы.
Источник: Азаттык
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