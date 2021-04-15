СМИ: Экс-глава казахской диаспоры задержан по делу о госизмене в Кыргызстане

Вторым задержанным по делу о госизмене является глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков.
Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что он вместе с политологом Маратом Казакпаевым находится в ИВС СИЗО ГКНБ. Суд сегодня изберет им меру пресечения.
Напомним, накануне ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является известный политолог Марат Казакпаев. Уголовное дело о госизмене засекречено.
О периоде преступления и на какую страну работали задержанные не сообщается.
Источник: Элгезит
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