СМИ: Экс-глава казахской диаспоры задержан по делу о госизмене в Кыргызстане

Вторым задержанным по делу о госизмене является глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что он вместе с политологом Маратом Казакпаевым находится в ИВС СИЗО ГКНБ. Суд сегодня изберет им меру пресечения.

Напомним, накануне ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является известный политолог Марат Казакпаев. Уголовное дело о госизмене засекречено.

О периоде преступления и на какую страну работали задержанные не сообщается.

Источник: Элгезит