Равшан Джеенбеков: У меня подозрение на коронавирус

Экс-кандидат в президенты не посетил судебный процесс по кой-ташским событиям из-за плохого самочувствия
У бывшего кандидата в президенты Равшана Джеенбекова подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом Vesti.kg сообщил сам политик.
По его словам, в течение нескольких дней он сдаст анализ на наличие инфекции. По причине плохого самочувствия экс-депутат не пришел на судебное заседание по делу кой-ташских событий.
- Со вчерашнего дня неважно себя чувствую, - пояснил Джеенбеков. - На днях буду сдавать анализ на наличие коронавируса. У меня температура, озноб и на 50 процентов пропало обоняние.
В случае подтверждения COVID-19 экс-кандидат в президенты намерен, как и полагается, находиться на домашней самоизоляции.
Источник: Вести
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