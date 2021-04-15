Равшан Джеенбеков: У меня подозрение на коронавирус

Экс-кандидат в президенты не посетил судебный процесс по кой-ташским событиям из-за плохого самочувствия

У бывшего кандидата в президенты Равшана Джеенбекова подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом Vesti.kg сообщил сам политик.

По его словам, в течение нескольких дней он сдаст анализ на наличие инфекции. По причине плохого самочувствия экс-депутат не пришел на судебное заседание по делу кой-ташских событий.

- Со вчерашнего дня неважно себя чувствую, - пояснил Джеенбеков. - На днях буду сдавать анализ на наличие коронавируса. У меня температура, озноб и на 50 процентов пропало обоняние.

В случае подтверждения COVID-19 экс-кандидат в президенты намерен, как и полагается, находиться на домашней самоизоляции.

Источник: Вести