Председатель ГНС Кабыл Абдалиев подал в отставку

Данную должность занял бывший начальник одного из управлений ГНС

Кабыл Абдалиев ушел с поста председателя Государственной налоговой службы. Информацию Vesti.kg подтвердили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, должность занял Ильяз Иманбетов. Ранее он работал начальником управления по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС в данной службе.

Причина отставки Кабыла Абдалиева не уточняется.

Источник: vesti.kg