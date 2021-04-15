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(фото) В Минобороны начался прием документов абитуриентов, желающих поступить в военные учебные заведения в 2021-2022 учебном году 

Лицам, желающим поступить в военные учебные заведения, необходимо пройти онлайн регистрацию в указанном разделе официального сайта МО КР и следовать дальнейшей инструкции.

В Министерстве обороны Кыргызской Республики начат прием документов абитуриентов, желающих поступить в военные учебные заведения в 2021-2022 учебном году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перечень военных учебных заведений, информация о предварительном количестве выделяемых учебных мест и условия поступления в военные учебные заведения размещены на официальном сайте МО КР (www.mil.gov.kg) в разделе «Образование».

Лицам, желающим поступить в военные учебные заведения, необходимо пройти онлайн регистрацию в указанном разделе официального сайта МО КР и следовать дальнейшей инструкции.

Прием документов будет осуществляться до 20 мая текущего года.

   

Источник: Кабар

           

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