(фото) В Минобороны начался прием документов абитуриентов, желающих поступить в военные учебные заведения в 2021-2022 учебном году 

Лицам, желающим поступить в военные учебные заведения, необходимо пройти онлайн регистрацию в указанном разделе официального сайта МО КР и следовать дальнейшей инструкции.
В Министерстве обороны Кыргызской Республики начат прием документов абитуриентов, желающих поступить в военные учебные заведения в 2021-2022 учебном году, сообщили в пресс-службе ведомства.
Перечень военных учебных заведений, информация о предварительном количестве выделяемых учебных мест и условия поступления в военные учебные заведения размещены на официальном сайте МО КР (www.mil.gov.kg) в разделе «Образование».
Лицам, желающим поступить в военные учебные заведения, необходимо пройти онлайн регистрацию в указанном разделе официального сайта МО КР и следовать дальнейшей инструкции.
Прием документов будет осуществляться до 20 мая текущего года.
Источник: Кабар
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