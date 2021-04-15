В Бишкеке на карантин закрыты 3 школы

В Бишкеке на карантин закрыты школы №13, №28 и №52, сообщают в мэрии Бишкека.
По их данным, 14 апреля столичные образовательные организации возобновили работу в традиционном и онлайн-режимах.
«По статистическим данным управления образования столичной мэрии, в школу пошли более 100 тыс. учеников начальных, 5, 9 и 11 классов», - говорится в сообщении.
В свою очередь родители 1 тыс. 377 учеников написали заявление о продолжении домашнего обучения в онлайн-формате.
«В настоящее время в столице на карантин из-за выявленных случаев COVID-19 закрыты три школы, а именно №13, №28 и №52», - указали в муниципалитете.
Уточняется, что, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры по борьбе с распространением COVID-19, в образовательных организациях столицы фиксируются случаи заболевания.
Так, при выявлении заболевших детей или педагогов оперативно проводится работа согласно алгоритмам министерства образования и науки, министерства здравоохранения и соцразвития КР и предписанию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) г.Бишкек.
В мэрии Бишкека также напомнили, в каких случаях школа закрывается на карантин.
«Полный переход на онлайн зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН», - пояснили в столичной мэрии.
Источник: Кабар
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